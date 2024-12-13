Пермяк после командировки в Африку заболел малярией

Ведущий инженер по наладке и испытаниям пермской компании ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» заболел малярией в Камеруне. Расследованием обстоятельств несчастного случая занимается краевая инспекция труда.
«Сейчас создается комиссия для расследования несчастного случая в командировке, чтобы установить его обстоятельства и причины. Проводится опрос, анализируется документы, связанных с работой сотрудника, включая командировку. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, примут административные меры. Материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — рассказали в Государственной инспекции труда в Пермском крае.
Уточняется, что 7 декабря после возвращения из командировки в Камерун 26-летний инженер обратился в больницу за медицинской помощью. Мужчину госпитализировали с диагнозом «Малярия, вызванная Plasmodium falciparum, тропическая завозная, тяжелое течение» с осложнением в виде отека легких. Состояние пациента оценивается как тяжелое.
В инспекции отметили, что ведомство уже расследует несчастный случай с другим работником ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ», который ввернулся из командировки в Камеруне и погиб 1 декабря 2024 года.
ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» с 2010 года разрабатывает и производит: поршневые и винтовые компрессорные установки, мобильные компрессорные установки, газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и агрегаты, а также основные элементы и узлы для других российских и зарубежных производителей. Компания поставляет продукцию в 20 регионов России и страны ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Конго, Камерун и так далее).
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