Пермяк после командировки в Африку заболел малярией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заболевший малярией пермяк находится в тяжелом состоянии (архивное фото)
Заболевший малярией пермяк находится в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:

Ведущий инженер по наладке и испытаниям пермской компании ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» заболел малярией в Камеруне. Расследованием обстоятельств несчастного случая занимается краевая инспекция труда.

«Сейчас создается комиссия для расследования несчастного случая в командировке, чтобы установить его обстоятельства и причины. Проводится опрос, анализируется документы, связанных с работой сотрудника, включая командировку. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, примут административные меры. Материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — рассказали в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Уточняется, что 7 декабря после возвращения из командировки в Камерун 26-летний инженер обратился в больницу за медицинской помощью. Мужчину госпитализировали с диагнозом «Малярия, вызванная Plasmodium falciparum, тропическая завозная, тяжелое течение» с осложнением в виде отека легких. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

В инспекции отметили, что ведомство уже расследует несчастный случай с другим работником ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ», который ввернулся из командировки в Камеруне и погиб 1 декабря 2024 года.

ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» с 2010 года разрабатывает и производит: поршневые и винтовые компрессорные установки, мобильные компрессорные установки, газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и агрегаты, а также основные элементы и узлы для других российских и зарубежных производителей. Компания поставляет продукцию в 20 регионов России и страны ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Конго, Камерун и так далее).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ведущий инженер по наладке и испытаниям пермской компании ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» заболел малярией в Камеруне. Расследованием обстоятельств несчастного случая занимается краевая инспекция труда. «Сейчас создается комиссия для расследования несчастного случая в командировке, чтобы установить его обстоятельства и причины. Проводится опрос, анализируется документы, связанных с работой сотрудника, включая командировку. Если будут выявлены нарушения трудового законодательства, примут административные меры. Материалы расследования направят в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — рассказали в Государственной инспекции труда в Пермском крае. Уточняется, что 7 декабря после возвращения из командировки в Камерун 26-летний инженер обратился в больницу за медицинской помощью. Мужчину госпитализировали с диагнозом «Малярия, вызванная Plasmodium falciparum, тропическая завозная, тяжелое течение» с осложнением в виде отека легких. Состояние пациента оценивается как тяжелое. В инспекции отметили, что ведомство уже расследует несчастный случай с другим работником ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ», который ввернулся из командировки в Камеруне и погиб 1 декабря 2024 года. ООО «ИНГК-ПРОМТЕХ» с 2010 года разрабатывает и производит: поршневые и винтовые компрессорные установки, мобильные компрессорные установки, газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и агрегаты, а также основные элементы и узлы для других российских и зарубежных производителей. Компания поставляет продукцию в 20 регионов России и страны ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Конго, Камерун и так далее).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...