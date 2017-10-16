Саакашвили рассказал о желании властей Украины устранить его

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что власти Украины намерены его устранить. Об этом он заявил на митинге в Харькове, призвав сторонников выйти на акцию перед Верховной Радой в поддержку антикоррупционных реформ 17 октября.
На выступлении Саакашвили подчеркнул, что правительственные силы могут его скутить и депортировать, а ликвидировать политика лидера не будет для них проблемой, передает Nation news. В то же время бывший президент Грузии признался, что не боится этого.
Активисты, поддерживающие Михаила Саакашвили, требуют создать антикоррупционный суд, принять новый закон о выборах и отменить депутатскую неприкосновенность.
Ранее стало известно о том, что политик попросил политического убежища на Украине, напоминает «Национальная служба новостей». По словам его адвоката, все бумаги для этого были поданы еще 11 сентября, однако ответ не пришел в положенный срок.