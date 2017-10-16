19:29 16 октября 2017 0

От контрафакта в России в 2017 году погибло 4,6 тысячи человек Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Росстат составил рейтинг регионов с наиболее высокой смертностью населения из-за употребления некачественного алкоголя. Свердловская область попала в топ-5 регионов-лидеров. Другой уральский регион, ХМАО-Югра, показал рекордно низкие цифры.

На Среднем Урале за восемь месяцев 2017 года отравились алкоголем и погибли 235 человек. Впрочем, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2016 года упал почти на 20%. Наряду со Средним Уралом в зоне риска — Московская (347 случаев), Воронежская (190), Кировская (143) и Омская области (140), сообщают «Известия».

Югра в рейтинге показала рекордно низкие цифры — 0,3 случая на 100 тыс. человек. ХМАО оказался по соседству с такими регионами, как Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Магаданская и Сахалинская области.

Всего, по данным Росстата, в России в текущем году от отравления спиртным погибли 4,6 тыс. человек. Эксперты отмечают, что основная причина смерти — употребление контрафакта. Наиболее опасным каналом распространения подделок является интернет.

В свою очередь, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с «Национальной службой новостей» отметил, что смерть на алкогольной почве чаще всего наступает не от качества, а от количества выпитого, что существенно меняет картину, отражённую в статистике. Эксперт подчеркивает, что в России умирают не от поддельного алкоголя. Дробиз приводит данные Минздрава, согласно которым в России 90% отравлений алкоголем происходит от объёма.

«Но умирает в основном нищета, которая пьёт нелегальную суррогатную продукцию, — поясняет Дробиз. — Но если им дать коньяк Hennessey, они точно так же будут умирать от количества выпитого».