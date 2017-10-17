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17 октября 2017
16 октября 2017
07:24  17 октября 2017 1

Представитель Северной Кореи в ОНН: ядерная война может вспыхнуть в любой момент

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне
Пхеньян готов отстаивать свою независимость до концаФото: depositphotos.com © URA.RU

Заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен официально предупредил мир о том, что ядерная война может начаться в любой момент.

Дипломат подчеркнул, что еще ни одно государство в мире не подвергалось столь прямой ядерной угрозе со стороны Соединенных Штатов, как Северная Корея. В этой ситуации, по словам Рена, Пхеньян имеет право обороняться, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ситуация на Корейском полуострове в данный момент достигла критической отметки. По мнению дипломата, в этом виноват Вашингтон. Ранее на ассамблее Межпарламентского союза руководитель делегации КНДР заявил, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна направлена на защиту независимости страны.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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