07:24 17 октября 2017 1

Пхеньян готов отстаивать свою независимость до конца Фото: depositphotos.com © URA.RU

Заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен официально предупредил мир о том, что ядерная война может начаться в любой момент.

Дипломат подчеркнул, что еще ни одно государство в мире не подвергалось столь прямой ядерной угрозе со стороны Соединенных Штатов, как Северная Корея. В этой ситуации, по словам Рена, Пхеньян имеет право обороняться, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ситуация на Корейском полуострове в данный момент достигла критической отметки. По мнению дипломата, в этом виноват Вашингтон. Ранее на ассамблее Межпарламентского союза руководитель делегации КНДР заявил, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна направлена на защиту независимости страны.