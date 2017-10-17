14:32 17 октября 2017 0

Из учреждений культуры так повезло только одному Фото: Сбербанк

Бюджетники Свердловской области продолжают получать новые зарплатные карты национальной платежной системы МИР. С 16 октября их начали получать и сотрудники Свердловской филармонии, которые получат «пластик» с особенным дизайном — изображением фасада филармонии, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Сбербанка.

С учетом плотных репетиционных графиков творческих коллективов: Уральских филармонического и молодежного оркестров, Симфонического хора — более четырехсот новых карт будет выдано прямо в филармонии.

«Это единственное учреждение культуры в Свердловской области, для которого был разработан индивидуальный дизайн банковской карты. На новых картах МИР будет изображено здание главной концертной организации региона. Это знаковый объект архитектуры города, за свою вековую историю ставший важным символом культурной жизни Екатеринбурга», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Здание по улице Карла Либкнехта, в котором Свердловская филармония располагается с 1936 года, занимает особое место в общественной жизни Екатеринбурга. Первый камень здания был заложен более ста лет назад — 14 мая 1915 года. Работа шла быстро — к 1917 году осталась только внутренняя отделка, которую пришлось отложить до 1920-х годов. В 1926 году здание распахнуло двери под именем «Делового клуба». Здесь выступали Сергей Лемешев, Александр Вертинский, Иван Козловский, Леонид Утесов, Владимир Маяковский. Здесь же проводили свои первые сезоны Театр юного зрителя и Театр музыкальной комедии. На сцене Делового клуба в конце апреля 1934 года состоялся первый концерт симфонического оркестра Радиокомитета под управлением Марка Павермана.

Решение о создании национальной платежной системы было принято президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году. Ее название — МИР — было выбрано по итогам всероссийского конкурса, на который поступило свыше 5,5 тысяч вариантов. Уже в 2015 году были выпущены первые карты, а в 2017-м — принято решение о поэтапном переводе сотрудников бюджетных организаций на обслуживание по картам МИР.