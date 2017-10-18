Японцы нашли место для размещения базы на Луне

У ученых все больше информации о спутнике Земли
Ученые из Японии нашли на внешней стороне спутника Земли огромную пещеру длиной 50 километров под кратером Мариус, где в будущем можно будет разместить базу для исследований.
Пещера образовалась около 3,5 млрд лет назад в результате вулканической активности. Объект удалось обнаружить на основе анализа данных, которые передал зонд «Кагуя». Аппарат передал снимки входа в пещеру и информацию о ее структуре.
База будет защищена от перепадов температур и воздействия радиации, пишет Life.ru.