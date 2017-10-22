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22 октября 2017
21 октября 2017
02:58  22 октября 2017 0

Лавров призвал «золотой миллиард» перестать жить за счет других

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Лавров считает, что ведущим мировым игрокам необходимо найти точки соприкосновенияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Устойчивое развитие мира возможно только при соблюдении баланса интересов всех стран. В противном случае, доминирование «золотого миллиарда» приведет к печальным последствиям. С такой оценкой выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для фильма, посвященного фестивалю молодежи и студентов.

«Люди разные, мир многообразный, и невозможно обеспечить процветание какой-то одной его части, как бы она ни называлась — „золотой миллиард“, как это было принято раньше, за счет бед и прозябания огромной территории остальных регионов. Только на основе решений, которые будут обеспечивать баланс интересов, а не доминирование чьих-то интересов над чьими-то еще, можно обеспечить устойчивое развитие мира, включая устойчивое развитие мировой экономики во всех сегментах, а не только на Западе», — цитирует Лаврова ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Москва подкрепляет свои слова конкретными шагами на международной арене и продвигает повестку дня, которая может объединить страны, а не разжечь новый конфликт.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в российских городах с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоялся парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проводятся на территории Олимпийского парка в Сочи. Участниками фестиваля стали более 29 тысяч человек из 180 стран.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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