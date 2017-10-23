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Главные новости Тюменской области
12:02  23 октября 2017 0

Тюменские следователи завели уголовное дело из-за погибшего в канализации мальчика

Гаражи Курган, канализационный люк
Ребенок упал в люк, когда мама доила козФото: Игорь Меркулов © URA.RU

История с пятилетним мальчиком, погибшим после падения в канализационный люк территории фермерского хозяйства в селе Ивашкино Нижнетавдинского района, получила продолжение. Тюменский межрайонный следственный отдел возбуждил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По предварительным данным, мальчик с матерью утром 20 октября находились на территории хозяйства. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок упал в канализационный колодец.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия по установлению конкретного виновного в гибели мальчика.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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