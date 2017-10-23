Тюменские следователи завели уголовное дело из-за погибшего в канализации мальчика

Ребенок упал в люк, когда мама доила коз
История с пятилетним мальчиком, погибшим после падения в канализационный люк территории фермерского хозяйства в селе Ивашкино Нижнетавдинского района, получила продолжение. Тюменский межрайонный следственный отдел возбуждил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По предварительным данным, мальчик с матерью утром 20 октября находились на территории хозяйства. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок упал в канализационный колодец.
Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия по установлению конкретного виновного в гибели мальчика.