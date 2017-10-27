В районе Ельцин Центра случился пожар. ФОТО и ВИДЕО

В Екатеринбурге рядом с Ельцин Центром произошел пожар. Огромные клубы дыма, тянущиеся над центром города, очевидцы сняли на фото и видео и поделились кадрами с «URA.RU».
Как рассказали нашему агентству в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар случился в строительном вагончике, расположенном на улице Бориса Ельцина, 1. «Площадь возгорания составила 18 квадратных метров», — уточнили в МЧС. На борьбу с огнем уже отправились спасатели, информация о происшествии уточняется.
Согласно онлайн-картам в здании на Бориса Ельцина, 1 расположена «Екатеринбургская электросетевая компания». Ее пресс-секретарь Дарья Ширшова сказала нашему агентству, что пожар на самом деле происходит около башни «Исеть» (Бориса Ельцина, 6) и поделилась фотографиями происходящего.