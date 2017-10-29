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Главные новости Свердловской области
12:38  29 октября 2017 0

В Екатеринбурге ищут живодёра, который перерезал горло спаниелю. ФОТО

Клипарт. Екатеринбург, дворец молодежи
Труп собаки с резаными ранами нашли в Дворца молодежиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге ищут живодера, который жестоко убил собаку. Труп десятилетнего американского кокер-спаниеля был брошен на крышку мусорного контейнера близ Дворца молодёжи (проспект Ленина, 1). Шея и тело пса были залиты кровью.

Труп нашёл водитель мусоровоза «Спецавтобазы» 26 октября, когда приехал забирать отходы. На шее собаки была шлейка, на ней кличка — Тим — и номера телефонов. Согласно сообщению благотворительного фонда «ЗООзащита», люди, ответившие по номеру, заявили, что их собака находится дома и они ничего о зарезанном спаниеле не знают.

Сотрудники фонда подали заявление в полицию с просьбой «установить, являются ли владельцы указанных на шлейке номеров хозяевами собаки и того, кто совершил это зверство». К заявлению приложен протокол вскрытия трупа ветеринарами.

Во врачебном документе указано, что «сонная артерия перерезана в двух местах» и «сосуды брюшной полости обескровлены». Согласно осмотру, пёс был здоров.

Директор фонда «ЗООзащита» Анна Вайнман в беседе с «URA.RU» пояснила, что на сегодняшний день ничего по личности злоумышленника выяснить не удалось. Сотрудники благотворительной организации призывают горожан посмотреть на животное — «вдруг вы узнаете в этом спаниеле свою пропажу или собаку родственников. знакомых, коллег».

Взять оперативный комментарий в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу не удалось.

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Фото: Анна Вайнман «ВКонтакте»

Семен Гринберг
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