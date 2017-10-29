В Екатеринбурге ищут живодера, который жестоко убил собаку. Труп десятилетнего американского кокер-спаниеля был брошен на крышку мусорного контейнера близ Дворца молодёжи (проспект Ленина, 1). Шея и тело пса были залиты кровью.
Труп нашёл водитель мусоровоза «Спецавтобазы» 26 октября, когда приехал забирать отходы. На шее собаки была шлейка, на ней кличка — Тим — и номера телефонов. Согласно сообщению благотворительного фонда «ЗООзащита», люди, ответившие по номеру, заявили, что их собака находится дома и они ничего о зарезанном спаниеле не знают.
Сотрудники фонда подали заявление в полицию с просьбой «установить, являются ли владельцы указанных на шлейке номеров хозяевами собаки и того, кто совершил это зверство». К заявлению приложен протокол вскрытия трупа ветеринарами.
Во врачебном документе указано, что «сонная артерия перерезана в двух местах» и «сосуды брюшной полости обескровлены». Согласно осмотру, пёс был здоров.
Директор фонда «ЗООзащита» Анна Вайнман в беседе с «URA.RU» пояснила, что на сегодняшний день ничего по личности злоумышленника выяснить не удалось. Сотрудники благотворительной организации призывают горожан посмотреть на животное — «вдруг вы узнаете в этом спаниеле свою пропажу или собаку родственников. знакомых, коллег».
Взять оперативный комментарий в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу не удалось.