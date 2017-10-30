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Главные новости Свердловской области
17:14  30 октября 2017 0

Суд отправил под стражу адвоката — фигуранта «дела решал»

Суд по адвокату Искандаряну. Необр. Екатеринбург
Ближайшие два месяца Борису Искандаряну придется провести за решеткойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд Екатеринбурга арестовал екатеринбургского адвоката Бориса Искандаряна, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда. Такое решение принял судья Ленинского суда столицы Урала Владимир Ушаков. Мера пресечения в виде заключения под стражу вынесена на срок 1 месяц 28 суток — до 26 декабря 2017 года.

На заключении Искандаряна настаивали следователи СК (его дело ведет первый отдел по особо важным делам свердловского СУ СКР): они отмечали, что он может скрыться от правосудия, а также, имея множество знакомств среди правоохранителей, влиять на ход расследования. Защитники адвоката просили отпустить его под залог или поместить под домашний арест.

Информацию о том, что действующему адвокату предъявлено обвинение, опубликовал сегодня Следственный комитет. Борис Искандарян обвиняется в «посредничестве во взяточничестве» (п. 4 статьи 291.1 УК РФ). По версии следствия, он требовал от родственников парня, подозреваемого в сбыте наркотиков, взятку в крупном размере для того, чтобы замять (не возбуждать) уголовное дело. Точная сумма не называется, ранее в СМИ звучала информация о сумме взятки в шесть миллионов рублей.

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При получении части этих средств Искандарян был взят с поличным. Также появлялась информация о задержании возможного получателя этих средств — начальника следствия отдела полиции №6 Екатеринбурга. Между тем в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявляют, что данный сотрудник не задержан.

Адвокат Борис Искандарян был задержан 29 октября 2017 года. Ранее он был задействован в резонансном «деле решал», в результате которого тюремные сроки получили «адвокатесса-взяточница» Эльнара Салманова и полицейские из Ревды. Искандаряна тогда опрашивали, он написал множество объяснительных сотрудникам ФСБ, после его показаний был задержан замначальника ИК-2 Михаил Белоусов, суд над которым сейчас идет. В кабинете адвоката Искандаряна были найдены аудио- и видеозаписи общения оперативников и следователей с заключенными. Самого Искандаряна тогда задерживать не стали, но, по данным «URA.RU», за ним была установлена тщательная слежка.

Андрей Гусельников
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