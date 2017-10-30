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Главные новости Югры
22:41  30 октября 2017 0

Югорские строители установили отбойник на дороге, ведущей к домам дачников. ФОТО

Дачников из Ханты-Мансийска лишили удобного транспортного решенияФото: Анастасия Кривоспицкая

Дорожники из Югры, занимавшиеся расширением федеральной трассы вблизи Ханты-Мансийска, перекрыли барьером въезд на территорию садово-огороднического кооператива «Витамин». Постоянно проживающие на участках люди (около 50 человек) требуют вернуть им связь с внешним миром. О ситуации рассказала «URA.RU» в понедельник, 30 октября, одна из местных жительниц, Анастасия Кривоспицкая.

По словам собеседницы агентства, за дорогу отвечает госпредприятие «Северавтодор», а непосредственно расширением трассы занималась фирма из Тюмени «МСК СибАгро». Также в истории фигурирует подрядчик из Екатеринбурга, однако Кривоспицкая затруднилась вспомнить его название. Как отмечает жительница «Витамина», дорожники отказываются открывать проезд, ссылаясь, что все сделано по правилам, а дороги к товариществу не должны находиться там, где они находятся.

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Фото: Анастасия Кривоспицкая

«Получается, что эти заезды никогда никому не мешали с 1995 года, а по прошествии 22 лет они оказались несанкционированными. Есть другая (более долгая — ред.) дорога, но ее уже сейчас переметет и все. Ее чистить там никто не будет, не каждая машина пройдет. Там нужен либо УАЗ, либо КАМАЗ. Скорая помощь уже не пройдет — это 100%. И знаете, пока объедет скорая помощь, может получится так, что человеку уже не помочь», — комментирует Анастасия Кривоспицкая.

Собеседница также отмечает, что «Витамин» густо населен, находится в черте города, в домах возможно прописаться. «Скоро наступит весна, будет ходить дачный автобус, как пенсионеры должны ходить? Перелазить через этот забор?», — недоумевает женщина.

Получить комментарии «Северавтодора» и «МСК СибАгро» на момент подготовки материала не удалось — в компаниях не ответили на звонки по телефону.

Эльдар Булатов
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