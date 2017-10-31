В новый микрорайон Красноуфимска свет проводили «дровосеки»

Энергетики «Облкоммунэнерго» продолжают строительство электросетей в Плодопитомнике — новом микрорайоне Красноуфимска.
По словам главы Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммуэнерго» Андрея Ващенко, рабочие завершили расчистку участков вдоль центральной дороги. Превратившись в «дровосеков», работники вырубили кустарники и старые тополя. Сейчас происходит установка 600 опор и подстанции. Специалисты уверены, что напряжения должно хватить для потребностей нового микрорайона.
Продолжается прием заявок на подключение новоселов к электричеству. Стоимость подключения по льготному тарифу составляет 550 рублей.
Напомним, что Плодопитомник является проектом индивидуальной застройки. Земельные участки были предоставлены льготникам бесплатно. Всего местные власти выделили 673 надела.