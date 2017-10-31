{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,22
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:06  31 октября 2017 0

В новый микрорайон Красноуфимска свет проводили «дровосеки»

Собаки и дачи. Нижневартовск., лампочка, лампа, электричество, свет
Подключение к сети стоит 550 рублейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Энергетики «Облкоммунэнерго» продолжают строительство электросетей в Плодопитомнике — новом микрорайоне Красноуфимска.

По словам главы Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммуэнерго» Андрея Ващенко, рабочие завершили расчистку участков вдоль центральной дороги. Превратившись в «дровосеков», работники вырубили кустарники и старые тополя. Сейчас происходит установка 600 опор и подстанции. Специалисты уверены, что напряжения должно хватить для потребностей нового микрорайона.

Продолжается прием заявок на подключение новоселов к электричеству. Стоимость подключения по льготному тарифу составляет 550 рублей.

Напомним, что Плодопитомник является проектом индивидуальной застройки. Земельные участки были предоставлены льготникам бесплатно. Всего местные власти выделили 673 надела.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров