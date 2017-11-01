17:33 01 ноября 2017 0

Жители Екатеринбурга пристыдили Ройзмана за неоднозначный пост Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Twitter прокомментировал гибель при обрушении тоннеля 200 жителей Северной Кореи. Сообщение о трагедии политик «украсил» саркастической фразой: «Срал да упал». Неоднозначная оценка трагедии вкупе с использованием сниженной лексики вызвали недовольство прочитавших запись горожан.

Накануне российские СМИ сообщили, что 10 октября на крупнейшем в КНДР полигоне «Пунгери» обрушился тоннель. НТВ пишет, что под завалами погибли 200 человек. Причем 100 из них — во время второй волны обрушения, когда уже шла спасательная операция.

Пост Ройзмана уже собрал более полусотни комментариев. Горожанам стало стыдно за слова своего мэра, они указали, что шутки по поводу смерти 200 человек неуместны.

Фото: скрин записи Ройзмана в Twitter

«Смешно, да? Что 200 человек умерли? Молодец, красавчик», — написал Павел. «Вы рады, что погибли 200 человек?!», — добавил пользователь АК. «Не очень красиво смеяться над событием, которое привело к столь многочисленным жертвам. Обрушилось бы метро в Екатеринбурге, вы бы тоже ликовали?», — написал подписчик с ником Диванный мечтатель.

Президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов в беседе с «URA.RU» сказал, что ему стыдно за градоначальника. «Можно по-разному относиться к лидеру КНДР, но, когда гибнут люди, Ройзман берет и пишет „срал да упал“. Это наш мэр. Мне за него стыдно, — сказал Кабанов. — Понимаете, он циник, ему нужно, чтобы о нем говорили. Он специально провоцирует. Вы просто относите все, что он пишет, к нему самому».

Оперативно получить комментарий самого Ройзмана не удалось — журналист звонил мэру по двум известным номерам, но политик не взял трубку.

Ранее Евгений Ройзман опубликовал в Twitter очень странный пост, в котором содержался набор букв c несвязанными между собой словами. Политик признался журналистам, что случайно написал сообщение пятой точкой: «Сел на телефон, и поперло».