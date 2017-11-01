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01 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
21:41  01 ноября 2017 0

Свердловские власти на 2018 год запланировали расходов больше, чем доходов. Но обещают не проесть весь бюджет

Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, трибуна, улыбка, смех, выступление, кулаченко галина, речь, ступление
Галина Кулаченко на правительстве защитила дефицитный бюджетФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бюджет Свердловской области в 2018 году останется дефицитным. Об этом стало известно во время защиты проекта бюджета на заседании регионального правительства. Доходная часть областного бюджета составит 209,8 млрд рублей, расходная — 221,2 млрд. Доходы на 2017 год планировались в размере — 188,2 млрд рублей, расходы — 199,4 млрд. После корректировки бюджета уходящего года, намеченной на 2 ноября, доходы 2017-го окажутся на уровне 205,8 млрд, расходы — 219,4 млрд рублей.

В 2018 году власти рассчитывают собрать 69,5 млрд рублей налога на прибыль (рост на 6,1 млрд рублей по сравнению с прогнозом на 2017 год), 65,1 млрд рублей НДФЛ (рост на 4,2 млрд), 30,6 млрд рублей налога на имущество (рост на 3 млрд), 15,6 млрд рублей акцизов (рост на 1,1 млрд). Дефицит сократится на 2,3 млрд рублей до 11,3 млрд рублей. Общий объем безвозмездных поступлений на 2018 год составляет 12,2 млрд рублей (в 2017 году было запланировано 10,2 млрд рублей, в правках на 2 ноября указано 19,2 млрд рублей).

Вице-губернатор — министр финансов Галина Кулаченко сообщила, что бюджет развития Свердловской области в 2018 году будет увеличен на 3%. «Мы умышленно сегодня не говорим общие объемы, поскольку предстоит длительный период согласования в нашем Заксобрании. Когда бюджет будет утвержден — мы обязательно назовем эти цифры. Согласованные объемы у нас сегодня 7,3 млрд рублей и только порядка 300 млн — на Екатеринбург», — объяснила Кулаченко.

Бюджет Екатеринбурга единственный среди свердловских муниципалитетов, рассчитанный с профицитом (более 400 млн рублей). Остальные территории сверстали проекты бюджетов без профицита. Главный для региона финансовый документ следующего года будет обсуждаться, ориентировочно, в начале декабря.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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