Екатеринбургский горнолыжный комплекс (ГЛК) вошёл в топ-3 самых популярных ГЛК для отдыха на День народного единства. Об этом сообщил крупнейший российский портал бронирования жилья Tvil.ru.
Согласно исследованию, первое место досталось ГЛК «Снеж.ком» в Московской области. Уральский комплекс «Уктус» идёт сразу за ним. Знаменитый башкирский горнолыжный курорт «Абзаково» оказался на третьем месте, а «Гора Соболиная», что в Иркутской области, на четвёртом.
Заключает топ-5 ГЛК «Мамай» в Кабанском районе Бурятии. Рейтинг составлен по результатам мониторинга посещаемости и спроса на жильё рядом с комплексами с 3 по 7 ноября 2017 года. Турстат уточняет, более четырёх миллионов человек в России занимается сноубордингом и горнолыжным спортом. Для этого в нашей стране действуют порядка 300 горнолыжных курортов и комплексов.