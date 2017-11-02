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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:14  02 ноября 2017 0

Назван ТОП-5 горных трасс на ноябрьские праздники. Екатеринбургский «Уктус» вошёл в тройку, опередив «Абзаково»

Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск., горнолыжный комплекс, сноуборд
Знаменитый курорт «Абзаково» идёт следомФото: Александр Елизаров © URA.RU

Екатеринбургский горнолыжный комплекс (ГЛК) вошёл в топ-3 самых популярных ГЛК для отдыха на День народного единства. Об этом сообщил крупнейший российский портал бронирования жилья Tvil.ru.

Согласно исследованию, первое место досталось ГЛК «Снеж.ком» в Московской области. Уральский комплекс «Уктус» идёт сразу за ним. Знаменитый башкирский горнолыжный курорт «Абзаково» оказался на третьем месте, а «Гора Соболиная», что в Иркутской области, на четвёртом.

Заключает топ-5 ГЛК «Мамай» в Кабанском районе Бурятии. Рейтинг составлен по результатам мониторинга посещаемости и спроса на жильё рядом с комплексами с 3 по 7 ноября 2017 года. Турстат уточняет, более четырёх миллионов человек в России занимается сноубордингом и горнолыжным спортом. Для этого в нашей стране действуют порядка 300 горнолыжных курортов и комплексов.

Семен Гринберг
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