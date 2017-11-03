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03 ноября 2017
02 ноября 2017
09:05  03 ноября 2017 0

В Екатеринбурге вновь выдают американские визы. Но не всем

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, флаг сша
Дорога в США открыта не всемФото: depositphotos.com © URA.RU

В Екатеринбурге возобновилась выдача виз США в американском консульстве. Документы могут получить те, кому не нужно проходить собеседование по причине того, что ранее эти граждане уже получали американскую визу. С момента истечения срока действия предыдущего документа должно пройти не больше года.

Кроме Екатеринбурга визы по таким же правилам начали выдавать в посольстве США в Москве, а также консульствах заокеанского государства в Санкт-Петербурге и Владивостоке, пишет «Газета.ру».

Напомним, что Белый дом приостановил выдачу виз россиянам в августе 2017 года из-за сокращения сотрудников дипмиссии. С 1 сентября визы стали выдавать только в Москве.

Лев Истомин
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