Дорога в США открыта не всем
В Екатеринбурге возобновилась выдача виз США в американском консульстве. Документы могут получить те, кому не нужно проходить собеседование по причине того, что ранее эти граждане уже получали американскую визу. С момента истечения срока действия предыдущего документа должно пройти не больше года.
Кроме Екатеринбурга визы по таким же правилам начали выдавать в посольстве США в Москве, а также консульствах заокеанского государства в Санкт-Петербурге и Владивостоке, пишет «Газета.ру».
Напомним, что Белый дом приостановил выдачу виз россиянам в августе 2017 года из-за сокращения сотрудников дипмиссии. С 1 сентября визы стали выдавать только в Москве.