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08 ноября 2017
07 ноября 2017
23:58  07 ноября 2017 0

В КПРФ опровергли выдвижение Зюганова в президенты

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов является далеко не единственным возможным кандидатом в президентыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Партия КПРФ еще не определилась с кандидатом в президенты России, выборы которого пройдут в марте 2018 года. Обсуждать эту тему коммунисты продолжат в начале декабря на пленуме, а окончательное решение будет принято только на съезде в конце того же месяца. По словам депутата Госдумы от КПРФ Александра Ющенко, партия выбирает из списка из двадцати политиков, причем далеко не все из них коммунисты.

«По его инициативе еще год назад в декабре было запущено для обсуждения письмо, в котором был назван широкий спектр возможных кандидатов на должность президента, — сказал Ющенко. — В этом списке двадцать фамилий. Они до сих пор обсуждаются. Причем, не все из них состоят в компартии, там и другие политики левого толка, достаточно авторитетные. Если хотите, назовите это „праймериз“, хотя я против использования такого слова», — пояснил Ющенко газете «Взгляд», подчеркнув, что говорить о том, что бессменный лидер партии Геннадий Зюганов станет кандидатом от КПРФ на президентских выборах пока рано.

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Во вторник, 7 ноября, Зюганов сообщил, что его уже выдвинули в качестве кандидата в президенты все партийные организации. Об этом он заявил в эфире «Первого канала», добавив, что серьезно относится к предстоящим выборам, и его партия обязательно будет в них участвовать.

Изначально планировалось, что председатель КПРФ объявит о своем выдвижении на митинге, посвященном 100-летию революции в Москве, но в последний момент он отказался от этой идеи. Тогда Зюганова спросили об участии в кампании уже позже, в эфире федерального канала.

Сергей Демин
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