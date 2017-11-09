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09 ноября 2017
08 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
14:54  09 ноября 2017 0

Глава Минсельхоза РФ отменил встречу с уральскими аграриями

Международный инвестиционный форум
Александр Ткачев избежал острых вопросов свердловских сельхозпроизводителейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев отменил свой визит в Екатеринбург, который был запланирован на пятницу, 10 ноября. Эту информацию «URA.RU» подтвердил областной министр АПК Дмитрий Дегтярев.

«В связи с участием в бюджетном процессе Александр Николаевич не сможет посетить Екатеринбург», — сообщил нашему агентству Дегтярев. Известно, что свердловские аграрии планировали обсудить с федеральным министром проблему льготного кредитования.

Дело в том, что в предыдущие годы распределением субсидий занимался регион, а с начала этого года — Минсельхоз России. Сельхозпроизводителям предложили обратиться за льготным кредитом по ставке до 5% в один из уполномоченных банков. Однако многим предприятиям, которые до этого получали господдержку, пришел отказ. В результате аграриям пришлось оформлять обычные коммерческие кредиты с высокими ставками.

Кроме того, вместе с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым Александр Ткачев должен был посетить площадку АО «Тепличное» (входит в проект «УГМК-Агро»). По словам источника «URA.RU» в администрации губернатора, Куйвашев пока не отменял поездку в теплицы. График будет скорректирован после возвращения губернатора из Челябинска, где сегодня проходит XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президента РФ Владимира Путина.

Александр Пономарев
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