У границ России обнаружили базу разведчиков НАТО

08:02 11 ноября 2017 0

Специалисты Альянса обосновали рядом с границей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Спецслужбы самопровозглашенной ЛНР обнаружили разведчиков НАТО у границ России.

«Вблизи села Александровка Станично-Луганского района в лесном массиве располагается база. На данной базе располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, слова которого приводит RT.

Секретный объект охраняет спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.