У границ России обнаружили базу разведчиков НАТО

Специалисты Альянса обосновали рядом с границей
Спецслужбы самопровозглашенной ЛНР обнаружили разведчиков НАТО у границ России.
«Вблизи села Александровка Станично-Луганского района в лесном массиве располагается база. На данной базе располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих ВСУ», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, слова которого приводит RT.
Секретный объект охраняет спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины.