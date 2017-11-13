Клип, снятый на песню российской группы «Ленинград» «Кольщик», завоевал престижную награду UK Music Video Awards. Создатели клипа удостоены премии в номинации «Лучшие визуальные эффекты в видео».
О победе сообщил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров на своей странице в сети Instagram.
«Пока „Вояж“ рвет топы, а „Кольщик“ — стал обладателем награды в номинации „Лучшие визуальные эффекты в видео“ премии UK Music Video Awards, мы едем в Краснодар. И передаём привет и поздравления Илье @naishuller (Найшуллер — прим.ред.), чего и вам желаем», — написал Сергей Шнуров.
Как передает телеканал 360, «Кольщик» также участвовал в номинациях «Лучшее иностранное альтернативное видео» и «Лучший монтаж видео», но победителем не стал. Отличительной чертой клипа является то, что действие в сюжетах прокручивается наоборот, от конца к началу.
Суть показанного становится понятна только если смотреть видео наоборот.
Отметим, режиссер Илья Найшуллер снимает уже не первый клип на песни «Ленинграда». Как отмечает сам режиссер, авторы текста и музыки при съемках предоставляют ему творческий карт-бланш.
Между тем, в списке номинантов премии вместе с «Ленинградом» были отмечены американский музыкант Бек с клипом «Up All Night» и электронный коллектив из Австралии «The Avalanches» со своим видео «Subways», передает Nation News.
Как ранее сообщало «URA.RU», другой клип Найшуллера, на песню «Ленинграда» «Вояж», только за первые 10 часов после публикации набрал 1,3 млн просмотров. В главной роли в клипе снялся челябинский актер Александр Паль.