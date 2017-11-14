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Главные новости Пермского края
14:21  14 ноября 2017 1

В Перми строительный кран рухнул в реку. ФОТО

Стройка, где рухнул кран, уже не раз вызывала недовольство пермяковФото: Андрей Дерюшев

На берегу реки Мулянки, где строится 25-этажный жилой дом, упал строительный кран. О пострадавших пока ничего не известно. Инцидент произошел во вторник, 14 ноября, на строительной площадке жилищного комплекса «Ольховский», по адресу улица Куфонина, 10.

«Кран рухнул прямо в реку. Стоит отметить, что там водоохранная зона», — рассказал корреспонденту «URA.RU» очевидец. Пострадал ли кто-то в результате происшествия, пока неизвестно. В краевом ГУ МЧС сказали, что сюда сообщение о рухнувшем кране пока не поступало.

Строительство 25-этажного жилого дома не раз вызывало недовольство пермских общественников. По словам руководителя фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза» Елены Плешковой, застройщик нарушает строительные и природоохранные нормы. Дело в том, что каждую весну Мулянка очень широко разливается, из-за этого уже начал «плыть» фундамент дома, построенного по соседству. В компании «Интер-Инвест-Строй» «URA.RU» пояснили, что провели все необходимые берегоукрепительные работы, но общественница уверена, что они не помогут.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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