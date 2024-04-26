Власти Перми согласовали установку памятника героям СВО в центре города

26 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Памятник установят в сквере на улице Сибирская Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов» на улице Сибирская. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. «Администрация города Перми постановляет установить памятник участникам специальной военной операции на территории объекта озеленения общего пользования «Сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов» в Свердловском районе города Перми. Расходы по изготовлению и установке памятника возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края»», — сказано в документе. Ранее пермские власти опубликовали фотографию памятника. Он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов» на улице Сибирская. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. «Администрация города Перми постановляет установить памятник участникам специальной военной операции на территории объекта озеленения общего пользования «Сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов» в Свердловском районе города Перми. Расходы по изготовлению и установке памятника возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края»», — сказано в документе. Ранее пермские власти опубликовали фотографию памятника. Он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог».