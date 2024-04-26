Власти Перми согласовали установку памятника героям СВО в центре города

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Памятник установят в сквере на улице Сибирская Фото:
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Мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов» на улице Сибирская. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Администрация города Перми постановляет установить памятник участникам специальной военной операции на территории объекта озеленения общего пользования «Сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов» в Свердловском районе города Перми. Расходы по изготовлению и установке памятника возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края»», — сказано в документе.

Ранее пермские власти опубликовали фотографию памятника. Он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог».

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Мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов» на улице Сибирская. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. «Администрация города Перми постановляет установить памятник участникам специальной военной операции на территории объекта озеленения общего пользования «Сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов» в Свердловском районе города Перми. Расходы по изготовлению и установке памятника возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края»», — сказано в документе. Ранее пермские власти опубликовали фотографию памятника. Он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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