Власти Перми согласовали установку памятника героям СВО в центре города

Мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов» на улице Сибирская. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
«Администрация города Перми постановляет установить памятник участникам специальной военной операции на территории объекта озеленения общего пользования «Сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов» в Свердловском районе города Перми. Расходы по изготовлению и установке памятника возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края»», — сказано в документе.
Ранее пермские власти опубликовали фотографию памятника. Он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог».
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Мэрия Перми согласовала установку памятника героям СВО в сквере у «Дома чекистов» на улице Сибирская. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. «Администрация города Перми постановляет установить памятник участникам специальной военной операции на территории объекта озеленения общего пользования «Сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов» в Свердловском районе города Перми. Расходы по изготовлению и установке памятника возложить на региональную общественную организацию «Комитет по поддержке ветеранов специальной военной операции Пермского края»», — сказано в документе. Ранее пермские власти опубликовали фотографию памятника. Он будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог».