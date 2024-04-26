На СВО погиб боец из Пермского края Павел Пищиков

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Боец погиб 12 апреля Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского городского округа (Пермский край) Павел Пищиков. Информацию о гибели пермяка сообщили в администрации округа.

«В ходе СВО 12 апреля 2024 погиб наш земляк Павел Викторович Пищиков. 27 апреля проводим героя-земляка в последний путь», — сказано в сообщении.

Подробности о гибели бойца не раскрываются. Прощание состоится в 10:00 в Доме культуры в городе Нытва.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского городского округа (Пермский край) Павел Пищиков. Информацию о гибели пермяка сообщили в администрации округа. «В ходе СВО 12 апреля 2024 погиб наш земляк Павел Викторович Пищиков. 27 апреля проводим героя-земляка в последний путь», — сказано в сообщении. Подробности о гибели бойца не раскрываются. Прощание состоится в 10:00 в Доме культуры в городе Нытва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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