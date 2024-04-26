На СВО погиб боец из Пермского края Павел Пищиков

26 апреля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Боец погиб 12 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского городского округа (Пермский край) Павел Пищиков. Информацию о гибели пермяка сообщили в администрации округа. «В ходе СВО 12 апреля 2024 погиб наш земляк Павел Викторович Пищиков. 27 апреля проводим героя-земляка в последний путь», — сказано в сообщении. Подробности о гибели бойца не раскрываются. Прощание состоится в 10:00 в Доме культуры в городе Нытва. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Нытвенского городского округа (Пермский край) Павел Пищиков. Информацию о гибели пермяка сообщили в администрации округа. «В ходе СВО 12 апреля 2024 погиб наш земляк Павел Викторович Пищиков. 27 апреля проводим героя-земляка в последний путь», — сказано в сообщении. Подробности о гибели бойца не раскрываются. Прощание состоится в 10:00 в Доме культуры в городе Нытва.