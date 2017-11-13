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Главные новости Свердловской области
13:36  13 ноября 2017 2

Екатеринбурженка, у которой отняли приемных детей после удаления груди, объявила голодовку. «Готова ночевать у министерства». ФОТО, ВИДЕО

Женщина готова ночевать у свердловского минсоцполитики, пока не добьется встречи с министромФото: Дмитрий Шевалдин, «АиФ-Урал»

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой после операции по удалению груди органы опеки отобрали двоих приемных детей, вышла с пикетом к зданию министерства социальной политики Свердловской области. Она требует встречи с министром соцполитики, добиться которой не может длительное время.

«Я два месяца не могу попасть на прием к министру, — рассказала Савиновских журналистам. — В приемной, как только слышат мою фамилию, отменяют назначенную встречу и переправляют меня к заместителям. Хотя, казалось бы, что может быть важнее для министра, чем незаконные, противоправные действия его сотрудников. Моя семья разрушена, дети в детском доме, опека специально тянет время, чтобы подыскать других усыновителей. Сотрудники лжесвидетельствуют в суде. Они вообще не имели права изымать этих детей: я не нарушила ни один закон, и, по законам нашей страны, имею права являться усыновителем, опекуном приемным детям».

Получить комментарий министра социальной политики Свердловской области Владимира Злоказова не удалось: он сбросил телефонный звонок. По номеру пресс-службы ведомства никто не отвечает. Савиновских сообщила, что у нее с собой палатка и она готова ночевать возле здания министерства и находиться там до тех пор, пока не получит ответы на свои вопросы.

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В августе 2107 года Екатеринбург потрясла история Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали двух приемных сыновей. Это произошло после того, как она сделала операцию по удалению молочных желез: седьмой размер груди причинял ей неудобства. Также не в ее пользу сработал тот факт, что она вела в интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. 26 августа суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми. Судьба семьи приковала к себе внимание как российских, так и зарубежных СМИ.

Как писало «URA.RU», в октябре в Екатеринбурге побывала комиссия Общественной палаты РФ: общественники пытались разобраться в истории с Юлией Савиновских и изъятием у нее двух приемных мальчиков органами опеки, пообщавшись с обеими сторонами конфликта. По словам члена ОП Елена Альшанской, операция по удалению груди не несла никакой угрозы приемным детям, но встревожила сотрудников опеки. Однако, по мнению общественников, Юля осталась хорошей матерью (она отрицает свои намерения по изменению пола), ничего не нарушила, а дети, находящиеся сейчас в детском доме, по ней скучают.

Юлия Савиновских и ее адвокат Алексей Бушмакин подали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Кроме того, проверку правомерности действий сотрудников опеки сейчас проводит следственный комитет.

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Фото: Дмитрий Шевалдин, «АиФ-Урал»

Андрей Гусельников
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