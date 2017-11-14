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14 ноября 2017
Главные новости 
12:52  14 ноября 2017 0

Назначена дата апелляции по делу Юлии Савиновских, у которой после удаления груди опека отобрала детей

Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
Дело будет рассматривать коллегия судей Свердловского областного судаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском областном суде назначено заседание по делу екатеринбурженки Юлии Савиновских, у которой после операции по удалению груди сотрудники опеки отобрали двух приемных детей. Оно состоится 6 декабря. Об этом сообщил адвокат Савиновских Алексей Бушмаков. «Апелляция по Савиновских назначена на 06.12.2017, — написал защитник на своей странице в Facebook. — Судья — Татьяна Евгеньевна Соболева».

В Свердловском областном суде подтвердили данную информацию, отметив, что дело Савиновских будет разбирать судебная коллегия апелляционной инстанции в составе трех судей: Соболева будет председательствующей и судьей-докладчиком. «Дело будет рассматриваться в закрытом режиме», — отметили в пресс-службе облсуда. Начало процесса в 15.40.

В августе 2017 года Екатеринбург потрясла история Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали двух приемных сыновей. Это произошло после того, как женщина сделала операцию по удалению молочных желез: седьмой размер груди причинял ей неудобства. Также не в ее пользу сработал тот факт, что она вела в Интернете блог, в котором выдавала себя за трансгендера. 26 августа суд отказал Юлии в восстановлении опеки над детьми. Судьба семьи приковала к себе внимание как российских, так и зарубежных СМИ.

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Екатеринбурженка, у которой отняли приемных детей после удаления груди, объявила голодовку. ФОТО, ВИДЕО

Как писало «URA.RU», в октябре в Екатеринбурге побывала комиссия Общественной палаты РФ: общественники пытались разобраться в истории с Юлией Савиновских, пообщавшись с обеими сторонами конфликта. По словам члена ОП Елены Альшанской, операция по удалению груди не несла никакой угрозы приемным детям, но встревожила сотрудников опеки. Однако, по мнению общественников, Юля осталась хорошей матерью (она отрицает свои намерения по изменению пола), а дети, находящиеся сейчас в детском доме, скучают по своей приемной семье.

Накануне Савиновских объявляла голодовку и выходила с пикетом к зданию министерства социальной политики Свердловской области, протестуя против незаконных действий сотрудников опеки, отобравших у нее детей, и требуя встречи с министром Андреем Злоказовым. Однако в тот же день она прекратила акцию: ей сообщили, что министр болен, и ее принял один из его заместителей.

Андрей Гусельников
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