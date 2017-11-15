02:38 15 ноября 2017 0

Вратарь российской команды был госпитализирован из-за травмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге счетом 3:3 завершился товарищеский матч сборной России и Испании.

Счет был открыт на 9-й минуте испанским защитником Хорди Альба. На 35-й его коллега Серхио Рамос удвоил преимущество команды. Отыграть первый мяч сборной России удалось лишь на 41-й минуте [отличился нападающий Федор Смолов], а уже спустя 10 минут Алексей Миранчук сравнял счет. На 53-й минуте испанцы снова выбились вперед, однако Смолов вновь спас команду.

Во время игры голкипер российской команды Андрей Лунёв получил травму головы и был госпитализирован. Комментируя ситуацию вице-премьер России и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказал недовольство судье:

«Лунёв госпитализирован, прямо со стадиона отправлен в больницу. Будем ждать диагноза, все очень переживаем за него. Так судить, конечно, нельзя, как можно так лететь на игрока, а судья не реагирует? Обидно что нас так судят, будем это преодолевать», — приводит RT слова Мутко.

В субботу, 11 ноября, напомним, на московском стадионе «Лужники» Россия уступила Аргентине со счетм 0:1. Матчи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.