{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
02:38  15 ноября 2017 0

Сборная России сыграла с Испанией вничью. Мутко возмущен работой арбитра

Чемпионат России 2015/2016. ФК
Вратарь российской команды был госпитализирован из-за травмыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге счетом 3:3 завершился товарищеский матч сборной России и Испании.

Счет был открыт на 9-й минуте испанским защитником Хорди Альба. На 35-й его коллега Серхио Рамос удвоил преимущество команды. Отыграть первый мяч сборной России удалось лишь на 41-й минуте [отличился нападающий Федор Смолов], а уже спустя 10 минут Алексей Миранчук сравнял счет. На 53-й минуте испанцы снова выбились вперед, однако Смолов вновь спас команду.

Во время игры голкипер российской команды Андрей Лунёв получил травму головы и был госпитализирован. Комментируя ситуацию вице-премьер России и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказал недовольство судье:

«Лунёв госпитализирован, прямо со стадиона отправлен в больницу. Будем ждать диагноза, все очень переживаем за него. Так судить, конечно, нельзя, как можно так лететь на игрока, а судья не реагирует? Обидно что нас так судят, будем это преодолевать», — приводит RT слова Мутко.

В субботу, 11 ноября, напомним, на московском стадионе «Лужники» Россия уступила Аргентине со счетм 0:1. Матчи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров