17:06 15 ноября 2017 0

Аналогичные ролики сняли еще в 85 субъектах России Фото: скриншот из ролика с участием Игоря Гладышева

Детский кардиохирург из Челябинска Игорь Гладышев представил свой регион в проекте федерального телеканала «Россия». Врач снялся для презентационного ролика #ЯРОССИЯ, теперь его лицо увидет вся страна, рассказали «URA.RU» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Цель телепроекта #ЯРОССИЯ — показать простых жителей страны, которые олицетворяют передовые отрасли в регионах. Съемочные группы канала объехали 85 субъектов России, в том числе побывали на Южном Урале. Здесь в списке героев, получивших право на всю страну сказать: «Я — Россия», оказался заведующий детским отделением федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске (ФЦССХ) Игорь Гладышев.

Ролик, в котором снялся Гладышев, длится пять секунд. Действие происходит в операционной, мужчина просто смотрит в камеру и снимает с лица медицинскую маску. Очевидно, видео будут включать во время рекламных пауз на телеканале.

«Игорь Викторович — один из лучших специалистов нашего центра и всей российской детской кардиохирургии. А, как простого жителя Челябинской области, меня радует, что Южный Урал теперь у россиян будет ассоциироваться не только с заводами, но и с такой высокоинтеллектуальной, передовой, конкурирующей на мировом уровне отраслью как кардиохирургия и лечение сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал главный кардиохрург минздрава Челябинской области, главный врач ФЦССХ Олег Лукин.