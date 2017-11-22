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22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:45  22 ноября 2017 0

Свердловские власти перекроят карту избирательных участков. На президентские выборы каждый гражданин должен прийти пешком

Российский инвестиционный форум 2017. День второй. Сочи, тунгусов владимир
Владимир Тунгусов дал свердловским властям избирательные вводныеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские власти совместно с руководством Избирательной комиссии региона пересмотрят границы избирательных участков, который будут действовать на предстоящих выборах президента РФ. Как заявил 22 ноября на заседании свердловского правительства первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов, все участки должны разместиться на максимально близком расстоянии к домам избирателей, чтобы свердловчане смогли дойти до них пешком. Это не только сделает голосование более удобным для жителей, но и повысит явку на выборы, а, следовательно, и легитимность их итогов.

Крупные участки, на территории которых зарегистрировано до трех тысяч избирателей, чиновник предложил разбить на два участка. Будут дробиться и небольшие по числу избирателей, но обширные по территории участки, если зарегистрированным на них свердловчанам придется добираться до урны для голосования на общественном транспорте.

Владимир Тунгусов также призвал массово информировать избирателей о возможности голосовать на дому и использовать систему видеонаблюдения за ходом голосования.

Как ранее сообщало «URA.RU», администрация Екатеринбурга в рамках подготовки к выборам также актуализирует списки избирателей, исключив из них переехавших, умерших и отбывающих наказание в местах заключения граждан.

Ранее заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин выступил против идеи о разукрупнении участков. По его словам, в городе нет необходимого для этого числа дополнительных помещений; сроки для подготовки дополнительных членов УИК слишком короткие. Кроме того, увеличение числа участков обойдется слишком дорого. Также, по словам Тушина, есть сложности с организацией голосования инвалидов и пожилых избирателей.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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