В Екатеринбурге запретили ходить «по нужде» на природе. ФОТО

Оригинальный знак, запрещающий справлять естественные надобности вне стационарных туалетов, появился на территории спортивного горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге. Об этом сообщил читатель «URA.RU», который сделал фотографию запрещающего знака.
«Знак повесили возле подъемника, все смотрят, смеются. Видимо, им совершенно загадили все под елками, раз они такое повесили», — предположил читатель.
Редакция «URA.RU» обратилась в администрацию спортивного комплекса «Уктус».
«На самом деле у нас такая проблема не стоит, у нас много туалетов, куда все и ходят. Мы повесили этот и другие знаки просто для развлечения людей, для поднятия им настроения», — объяснила Вероника Бреус, руководитель PR-отдела СК «Уктус».