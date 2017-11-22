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22 ноября 2017
21 ноября 2017
14:16  22 ноября 2017 0

В Екатеринбурге запретили ходить «по нужде» на природе. ФОТО

На Уктусе придумали, как приучить посетителей к туалетуФото: uktus.ur.ru

Оригинальный знак, запрещающий справлять естественные надобности вне стационарных туалетов, появился на территории спортивного горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге. Об этом сообщил читатель «URA.RU», который сделал фотографию запрещающего знака.

«Знак повесили возле подъемника, все смотрят, смеются. Видимо, им совершенно загадили все под елками, раз они такое повесили», — предположил читатель.

Редакция «URA.RU» обратилась в администрацию спортивного комплекса «Уктус».

«На самом деле у нас такая проблема не стоит, у нас много туалетов, куда все и ходят. Мы повесили этот и другие знаки просто для развлечения людей, для поднятия им настроения», — объяснила Вероника Бреус, руководитель PR-отдела СК «Уктус».

Все лыжники обязательно должны ходить в туалет
Фото: читатель «URA.RU»

Александр Лукманов
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