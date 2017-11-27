12:41 27 ноября 2017 2

Игорь Трофимов, заверяют инсайдеры, может расслабиться и работать дальше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определится с региональным министром здравоохранения сразу по приезде из командировки по Объединенным Арабским Эмиратам. В ходе нее глава региона презентует заявку Екатеринбурга на участие в международной выставке «ЭКСПО 2025». Как утверждает источник в администрации губернатора, предстоящее кадровое решение было принято еще до отъезда Куйвашева за границу.

«Оставит Трофимова [Игоря, действующего и. о. министра здравоохранения]. Его [губернатора] самого это устраивает — компромиссная фигура и способ заблокировать все интриги вокруг этой должности», — объясняет собеседник агентства.

Игорь Трофимов — один из двух высших чиновников региона, остающихся в статусе «исполняющего обязанности» с 11 сентября 2017 года. Второй — министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев.

Трофимов считается креатурой УГМК, но инсайдеры в компании утверждают, что «холдинг отказался от претензий на пост министра». В этой связи чуть менее вероятными становятся и две другие кандидатуры на кресло главы ведомства, также связываемые с «медниками»: главного психиатра Свердловской области Олега Сердюка и директора страховой медицинской компании «УГМК-Медицина» Игоря Леонтьева.

Интересантом предстоящего назначения называлась и мэрия Екатеринбурга. Горадминистрацией, по данным инсайдеров, продвигались сразу две кандидатуры на пост министра: это руководитель городского управления здравоохранения Александр Дорнбуш и его первый заместитель — Татьяна Савинова.

В областном минздраве признались, что ничего не знают о предстоящем назначении. «Поверьте, приставка и. о. не мешает полноценно исполнять обязанности министра. Указ о назначении министра будет подписан губернатором в сроки, которые он сам и определит», — пояснил «URA.RU» директор департамента информационной политики региона Александр Иванов.