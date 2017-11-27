{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
24 ноября 2017
12:41  27 ноября 2017 2

Источник: свердловский министр здравоохранения будет назначен после визита Куйвашева в ОАЭ

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, трофимов игорь, кудрявцев александр
Игорь Трофимов, заверяют инсайдеры, может расслабиться и работать дальшеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
все новости сюжета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определится с региональным министром здравоохранения сразу по приезде из командировки по Объединенным Арабским Эмиратам. В ходе нее глава региона презентует заявку Екатеринбурга на участие в международной выставке «ЭКСПО 2025». Как утверждает источник в администрации губернатора, предстоящее кадровое решение было принято еще до отъезда Куйвашева за границу.

«Оставит Трофимова [Игоря, действующего и. о. министра здравоохранения]. Его [губернатора] самого это устраивает — компромиссная фигура и способ заблокировать все интриги вокруг этой должности», — объясняет собеседник агентства.

Игорь Трофимов — один из двух высших чиновников региона, остающихся в статусе «исполняющего обязанности» с 11 сентября 2017 года. Второй — министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев.

Трофимов считается креатурой УГМК, но инсайдеры в компании утверждают, что «холдинг отказался от претензий на пост министра». В этой связи чуть менее вероятными становятся и две другие кандидатуры на кресло главы ведомства, также связываемые с «медниками»: главного психиатра Свердловской области Олега Сердюка и директора страховой медицинской компании «УГМК-Медицина» Игоря Леонтьева.

Интересантом предстоящего назначения называлась и мэрия Екатеринбурга. Горадминистрацией, по данным инсайдеров, продвигались сразу две кандидатуры на пост министра: это руководитель городского управления здравоохранения Александр Дорнбуш и его первый заместитель — Татьяна Савинова.

В областном минздраве признались, что ничего не знают о предстоящем назначении. «Поверьте, приставка и. о. не мешает полноценно исполнять обязанности министра. Указ о назначении министра будет подписан губернатором в сроки, которые он сам и определит», — пояснил «URA.RU» директор департамента информационной политики региона Александр Иванов.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров