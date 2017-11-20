14:58 20 ноября 2017 0

Евгений Куйвашев ищет союзников в борьбе за Экспо-2025 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рабочий график губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на ближайшие две недели вновь перенасыщен международной повесткой — встреча с послом США, прием чешской бизнес-делегации во главе с президентом страны, поездка на Ближний Восток, а также — участие в ключевых мероприятиях FIFA в преддверии ЧМ-2018 года.

Рабочая неделя для Евгения Куйвашева началась со встречи с новым послом США в России Джоном Хантсманом, который в понедельник посетил Екатеринбург. Участники обсудили новые варианты сотрудничества между Свердловской областью и Штатами на фоне падения товарооборота. Также глава региона пригласил посла на следующий год посетить выставку «Иннопром».

Вечером губернатор собирает совещание с основными застройщиками Екатеринбурга, где собирается обсудить перспективы строительства Экспо-парка и Конгресс-холла для Иннопрома. Напомним, во время презентации заявки Екатеринбурга в Париже, Куйвашев сообщил, что в случае победы к 2025 году в уральской столице будет построен целый район для проведения выставки на территории в 555 гектаров. Кроме того, для Иннопрома необходим современный конференц-центр. По словам источников агентства, на встрече не будет лишь представителя «Атомстройкомплекса». В последнее время у региональной власти накопилось достаточно претензий к качеству работ компании.

Во вторник, 21 ноября, в Екатеринбург прилетит гейтман Южночешского края Иван Стряска. Евгений Куйвашев обсудит с ним детали визита президента Чехии Милоша Земана, который прибудет в уральскую столицу в четверг в компании бизнес-делегации.

В среду, 22 ноября, глава региона проведет заседание регионального правительства, где подведет итоги поездки в Париж. Также в ходе заседания замгубернатора Сергей Швиндт отчитается о реализации программы по капремонту.

В четверг, 23 ноября, город будет готовиться к беспрецедентному визиту чешской делегации, поэтому значимых мероприятий с участием главы региона не запланировано. Вечером Евгений Куйвашев встретит иностранных гостей во главе с президентом Милошем Земаном.

Утром следующего дня в Екатеринбурге начнется Российско-Чешский деловой форум и еще ряд мероприятий с участием Милоша Земана, о которых «URA.RU» писало ранее.

Не успеет Евгений Куйвашев проводить чешского президента, как в Екатеринбург прилетит еще один статусный гость — министр культуры РФ Владимир Мединский, у которого в субботу, 25 ноября, запланировано выездное заседание коллегии Минкульта РФ.

Следующая рабочая неделя для губернатора начнется на Ближнем Востоке. В понедельник, 27 ноября, он посетит ОАЭ. Во вторник, 28 ноября, совершит визит в Катар. Как сообщил источник «URA.RU» в администрации губернатора, Евгений Куйвашев будет вести переговоры с представителями этих стран, чтобы они поддержали заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО 2025.

В четверг, 30 ноября, губернатор Свердловской области примет участие в приеме, который организовывает президент FIFA Джанни Инфантино в Москве. В повестке — обсуждение, как города готовы к проведению ЧМ-2018 года. На следующий день, 1 декабря, Евгений Куйвашев будет присутствовать на жеребьевке финальной стадии мундиаля. В ходе нее 32 сборные будут распределены по 8 группам и станет известен календарь матчей и города, где они будут проведены.