Экс-спикера Нижнетагильской гордумы исключили из политсовета «Единой России»

15:02 30 ноября 2017 0

Александр Маслов потерял еще один партийный пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший спикер Нижнетагильской гордумы, экс-секретарь городского отделения «Единой России» Александр Маслов не вошел в обновленный состав местного политсовета партии. Как сообщили «URA.RU» в местной ячейке «ЕР», места в руководящем органе отделения не нашлось еще четырем единороссам. Их сменили первый заместитель главы города Владислав Пинаев и четыре депутата нового созыва гордумы.

Александр Маслов покинул пост лидера городских единороссов в августе 2016 года, уступив его мэру Нижнего Тагила Сергею Носову. В 2017 году он участвовал в праймериз «Единой России» по подбору кандидатов на пост главы муниципалитета, однако проиграл по итогам предварительного голосования. В дальнейшем Маслов отказался от участия в выборах в новый состав муниципального парламента.

Получить комментарий Александра Маслова не удалось, он не отвечал на звонки корреспондента «URA.RU».

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда заверил «URA.RU», что кадровая ротация в городском политсовете носила рабочий характер и не имела политической подоплеки: «Ротация проводится ежегодно, это обычная ситуация. Решения принимаются делегатами отчетно-выборных конференций. И никакого подтекста здесь искать не стоит».