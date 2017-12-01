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Главные новости Пермского края
17:25  01 декабря 2017 0

Строители футбольного манежа в Перми потребовали у чиновников доплаты

Футбол. Пермь, футбол, мячи
Футбол обходится Пермскому краю недешевоФото: Алексей Гущин © URA.RU

Руководство компании «ЭлинАльфа», выступающей подрядчиком строительства футбольного манежа «Пермь Великая», через суд требует с минспорта Пермского края 287,1 тыс. рублей. В эту сумму входят неустойка и дополнительные работы, выполнявшиеся помимо предусмотренного контрактом объема.

В министерстве претензии не признают из-за того, что подрядчик самостоятельно изменил проектную документацию, после чего стоимость манежа установить невозможно, пишет «Коммерсант». В самой компании считают, что если бы все проведенные работы не были согласованы с чиновниками, то объект не был бы сдан в эксплуатацию. Также подрядчик утверждает, что министерство не оплачивает работы с августа 2016 года.

Манеж «Пермь Великая» начали строить летом 2015 года, завершив его в ноябре прошлого года. Сроки сдачи неоднократно переносились. В итоге акт приемки был подписан только 28 июля 2017 года, а 22 ноября в мэрии Перми выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Общая стоимость строительства футбольного манежа составила 1,3 млрд рублей, из которых 644 млн рублей выделены из федерального бюджета, а остальные из краевого.

Лев Истомин
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