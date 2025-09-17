Стало известно, куда больше всего хотят поехать пермские туристы

Более 60% жителей Перми хотели бы совершить туристическую поездку в Китай, при этом среднестатистический бюджет такого путешествия они оценивают в 115 тысяч рублей на человека за неделю. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.
«63% пермяков выразили желание совершить путешествие в Китай. Уровень интереса к поездке практически одинаков среди мужчин и женщин (66% и 61% соответственно), при этом среди молодежи до 35 лет доля желающих выше (73%), чем среди старшего поколения», — говорится в исследовании.
Средний бюджет поездки, который готовы потратить пермяки, составляет 115 тысяч рублей на одного человека за неделю. Мужчины планируют потратить несколько больше женщин (116 против 113 тысяч рублей), а молодежь до 35 лет — 122 тысячи рублей. Зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц готовы потратить на путешествие 124 тысячи рублей.
Главной достопримечательностью для потенциальных туристов стала Великая Китайская стена (33% опрошенных). В топ-5 также вошли Пекин (16%), Шанхай (13%), Запретный город, Гуанчжоу и Монастырь Шаолинь.
Среди уже посещавших Китай пермяков 88% остались довольны поездкой. Наибольшее впечатление на них произвело гостеприимство местных жителей, на втором месте — архитектура и достопримечательности, далее следуют пляжный отдых, природа и местная кухня.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края изучают перспективу организации прямых авиарейсов из Перми в Китай. В настоящее время ведутся переговоры с тремя авиаперевозчиками относительно открытия новых маршрутов в Пекин и Санью.
