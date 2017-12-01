21:07 01 декабря 2017 0

Более 100 пенсионеров стали жертвами мошенничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальника отделения «Почты России» в поселке Виллози Ленинградской области Елену Макарову и сотрудников банка «Открытие» подозревают в мошенничестве. Свыше сотни пенсионеров внезапно узнали, что на них оформлены кредиты от 50 до 70 тысяч рублей на каждого, которые они не брали. Общий ущерб оценивается миллионами.

В результате проверки на почтовом отделении вскрылись нарушения с оформлением займов, после чего Макарова стремительно уволилась. Как сообщает «Новая газета», женщина обманывала пенсионеров, оформляя на них кредиты заочно, зачастую допуская ошибки. Кто-то не сразу заметил наличие займов, так как им платили полную пенсию, хоть у квитанций не было итоговой графы, и о различных компенсациях и надбавках начальница отделения говорила, что они «пока не пришли». А кто-то получал пенсию на 10-15 тысяч меньше положенного, а в квитанциях о начислении денег появилась новая графа «погашение кредита».

На Макарову завели уголовное дело, и пока что она единственный фигурант. Но пенсионеры утверждают, что она одна не смогла бы провернуть такую аферу и в этом ей якобы содействовал банк «Открытие». 97 человек обратились в полицию с заявлениями. Обманутые старики подали заявления и в сам банк, но по внутренним правилам он может взять на раздумье два месяца, за которые могут накопиться проценты, и часть пенсий будет продолжать списываться на погашение кредитов.

Начальница отделения почты после явки с повинной была отпущена под подписку о невыезде. Пенсионеров заверяют в том, что при возбуждении уголовного дела на банк, он закроет все фальшивые кредитные истории и выступит в суде единственным потерпевшим. Но подобная история повторяется в области уже как минимум третий раз, и утраченные пенсионерами деньги ни за один из случаев до сих пор не вернули.

В настоящее время «Почта России» оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании, а в банке «Открытие» заявляют, что не имеют отношения к самовольным действиям бывшего почтового сотрудника. Банк проводит служебное расследование после поступивших обращений граждан, по результатам которого будет принято решение для урегулирования ситуации с пострадавшими клиентами.