Свердловский облизбирком выселяют из «Белого дома»

Вместе со Счетной палатой Свердловской области в здание на Московской, 11 предстоит переехать областной избирательной комиссии, которая сегодня занимает 10-й этаж в «Белом доме». Об этом «URA.RU» рассказал председатель промышленного комитета регионального парламента Альберт Абзалов.
На прошлой неделе наше агентство сообщало, что в 2018 году МУГИСО приобретет здание по адресу Московская, 11 — это подразумевает программа управления госсобственностью. Туда должна переехать Счетная палата Свердловской области, которая сегодня дислоцируется в здании регионального Заксобрания.
В ходе заседания промышленного комитета 4 декабря выяснилось, что у контрольного органа будет сосед. «Переезд также ожидает сотрудников облизбиркома. Места всем хватит», — сообщил «URA.RU» Абзалов. Он уточнил, что на покупку недвижимости в областном бюджете заложили 115 миллионов рублей. Завтра изменения должны быть одобрены на пленарном заседании регионального парламента.
По информации источников в областной администрации, после покупки здания бывшие кабинеты Счетной палаты будут переданы депутатам Госдумы для работы в регионе. Освободившиеся кабинеты в региональном правительстве могут занять сотрудники МУГИСО, которые сегодня работают по адресу Мамина-Сибиряка, 111.