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04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:29  04 декабря 2017 0

Свердловский облизбирком выселяют из «Белого дома»

Заседание правительства СО. Екатеринбург, чайников валерий
Ведомство Валерия Чайникова переедет из здания правительстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе со Счетной палатой Свердловской области в здание на Московской, 11 предстоит переехать областной избирательной комиссии, которая сегодня занимает 10-й этаж в «Белом доме». Об этом «URA.RU» рассказал председатель промышленного комитета регионального парламента Альберт Абзалов.

На прошлой неделе наше агентство сообщало, что в 2018 году МУГИСО приобретет здание по адресу Московская, 11 — это подразумевает программа управления госсобственностью. Туда должна переехать Счетная палата Свердловской области, которая сегодня дислоцируется в здании регионального Заксобрания.

В ходе заседания промышленного комитета 4 декабря выяснилось, что у контрольного органа будет сосед. «Переезд также ожидает сотрудников облизбиркома. Места всем хватит», — сообщил «URA.RU» Абзалов. Он уточнил, что на покупку недвижимости в областном бюджете заложили 115 миллионов рублей. Завтра изменения должны быть одобрены на пленарном заседании регионального парламента.

По информации источников в областной администрации, после покупки здания бывшие кабинеты Счетной палаты будут переданы депутатам Госдумы для работы в регионе. Освободившиеся кабинеты в региональном правительстве могут занять сотрудники МУГИСО, которые сегодня работают по адресу Мамина-Сибиряка, 111.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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