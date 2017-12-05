12:24 05 декабря 2017 0

Ежегодно казна города недополучает почти миллиард рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские власти готовы вернуть часть полномочий Екатеринбургу. По мнению городских чиновников, это поможет вернуть в город почти миллиард рублей.

Бюджет Екатеринбурга ежегодно недополучает почти миллиард рублей доходов из-за перераспределения полномочий в пользу правительства по управлению неразграниченными землями, по градостроительной деятельности и по рекламе. Об этом на заседании екатеринбургской гордумы 5 декабря заявил замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

«Казна города недополучает от 500 до 900 миллионов рублей ежегодно», — сообщил чиновник. Однако он надеется, что в ближайшее время областные власти вернут городу отобранные полномочия.

«У нас была длительная дискуссия. Сегодня вновь избранный губернатор и сформировавшееся правительство региона готовы рассматривать наши предложения и часть полномочий вернуть. Мы уже не слышим — «нет». Мы слышим: «Давайте готовить нормативные акты, вносить предложения на рассмотрение», — заявил Корюков.

Рекламные и градостроительные полномочия были изъяты у администрации Екатеринбурга в пользу правительства области в начале 2016 года. Возвращение изъятых у администрации Екатеринбурга управленческих функций было одним из главных условий прекращения политического противостояния между областными и городскими властями. 1 июля 2017 года областные власти вернули мэрии право исполнять лишь одну из градостроительных функций — разработку и выдачу градостроительных планов земельных участков. 1 января 2018 года к ней добавится право утверждать правила землепользования и застройки.