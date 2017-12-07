Сбербанк запускает во «ВКонтакте» проект для привлечения внимания молодежи

09:18 07 декабря 2017 0

Новый чат-бот будет обучать финансовой грамотности ФОТО: пресс-служба Сбарбанка

Сбербанк совместно с соцсетью «ВКонтакте» запускают совместный проект. Пользователи от 14 до 25 лет получат специального чат-бота для повышения финансовой грамотности, подарки к дням рождения и еще целый набор опций.

Новый проект Сбербанка стартует с 6 декабря. Молодые пользователи «ВКонтакте» с этого дня начнут поздравления и подарки ко дню рождения. Кроме того, им будет доступна возможность в течение 30 дней после поздравления отправлять бесплатные подарки своим друзьям, сообщает пресс-служба банка. Для них в социальной сети начнет работать чат-бот СберКот, который поможет освоить финансовую грамотность и получить эксклюзивные стикеры. Наконец, привязав свою карту Сбербанка к профилю в социальной сети, пользователи получат бесплатно любой полный набор из каталога стикеров. Проект охватит свыше 15 миллионов человек.

По данным Mediascope, «ВКонтакте» охватывает 93% населения страны в возрасте 14—25 лет. Согласно исследованию Magram Market Research, 74% молодежи проводит в социальных сетях несколько часов в день: наиболее частые их действия — это пролистывание новостной ленты, общение с друзьями, прослушивание музыки.

Целью нового проекта Сбербанка является повышение своей популярности у молодежной аудитории. «Из-за демографической ямы 90-х годов клиентов в возрасте до 22 лет на рынке значительно меньше, чем представителей предыдущего поколения, поэтому за внимание молодой аудитории идет серьезная борьба, — подчеркивает Наталия Филиппова, управляющий директор дивизиона „Особенные решения“ Сбербанка. — Чтобы выиграть ее, Сбербанк изучает новые способы общения с молодежью. И мы рассчитываем на то, что наши новые клиенты останутся со Сбербанком на всю жизнь».

«Сбербанк — первый банк, который решил реализовать комплексный проект такого уровня. Ранее из компаний финансового сектора только международные платежные системы предоставляли пользователям возможность получать бонусы в виде стикеров и подарков в рамках своих акций. Мы видим, что Сбербанк хорошо чувствует потребности молодежи и готов предложить то, что ей действительно интересно», — отметил Юрий Иванов, директор по электронной коммерции «ВКонтакте».

Проект Сбербанка во ВКонтакте продлится до 18 марта 2018 года. По мере его реализации перечень предлагаемых опций предполагается расширять.

Ранее Сбербанк совместно с Егором Кридом (Black Star лейбл) запускал совместный проект по выпуску лимитированной коллекции Молодежных карт от Егора Крида. По итогам акции более 50% всех новых клиентов банка в 2017 году составили молодые люди в возрасте до 25 лет.

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