19:58 08 декабря 2017 0

Шевчук получает минимальную пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук на шоу на YouTube «вДудь» пожаловался на маленькую пенсию. При этом он самокритично признал собственные ошибки, из-за которых не обрел финансового благополучия.

Музыкант сказал, что в молодости тратил слишком много денег и не откладывал на будущее. Сейчас ему нужны средства кормить семью. Шевчук не оформлял свою карьеру как официальную трудовую деятельность. Поэтому к моменту достижения пенсионного возраста ему начислили минимальный размер выплат.

«Пенсия — 10 тысяч рублей. Вот как я на них всех прокормлю? Я об этом впервые задумался пару лет назад. И вот теперь репу скребу», — поделился Шевчук в беседе с журналистом.

Фото: скрин видео с канала Юрия Дудя в YouTube

Шевчук назвал своих единомышленников «идеалистами и анархистами», которые не думали о деньгах и получали за концерты на стадионах по 100 долларов. «Нас всё время обманывали. Но мы как-то на деньги-то и не велись особо. Мы другие, мы к деньгам относились иначе», — говорит музыкант.

Как уже писало «URA.RU», интервью стало также поводом для конфликта Шевчука с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Шевчук попенял тому на обильный мат и получил в ответ сравнение хита «Осень» с блатными напевами.

Юрий Шевчук — основатель, лидер и единственный бессменный участник группы ДДТ. В 2003 году ему присвоили звания народного артиста Республики Башкортостан.