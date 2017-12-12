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12 декабря 2017
11 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
19:11  12 декабря 2017 0

Задержатся не только подарки к Новому году. Проблемы с товарами из интернет-магазинов затягиваются

Пермская делегация в Кольцово и в Академическом. Екатеринбург , склад, упаковка
Новые таможенные правила тормозят доставку товаров из интернет-магазиновФото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперимент Федеральной таможенной службы, по которому получатели посылок из интернет-магазинов обязаны предоставлять ИНН и ссылку на сайт, где заказывался товар, продлится до конца июня 2018 года. Об этом говорится в приказе ФТС; его содержание приводится в ответе Уральской таможни на запрос «URA.RU».

В приказе говорится, что эксперимент проводится с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года в регионе деятельности Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Центрального, Южного, Северо-Кавказского таможенных управлений, Шереметьевской, Внуковской, Домодедовской, Московской областной таможен.

С помощью нововведения таможенная служба пытается выявить тех лиц, которые регулярно ввозят товары из-за рубежа для перепродажи. Требование указать ИНН касается только тех покупателей в зарубежных интернет-магазинах, которые заказывали доставку через службы экспресс-доставки, на «Почту России» оно не распространяется. По оценке Национальной ассоциации компаний дистанционной торговли, на экспресс-операторов приходится лишь 7% всех отправлений.

Представители Уральской таможни пояснили, что в Свердловской области работает только одна транспортная организация (экспресс-перевозчик и таможенный представитель в одном лице), которая осуществляет декларирование товаров из интернет-магазинов, поступающих в адрес физических лиц. Основную часть посылок составляют товары народного потребления, приобретенные в Европе. Посылки из Китая экспресс-почтой приходят обычно в Москву, а оттуда рассылаются получателям.

Напомним, что с 7 декабря ФТС ввела новые правила пересылки международных отправлений. Эти посылки приходят в Москву, и там пункты таможенного хранения оказались переполненными. Это поставило под сомнение, что подарки успеют к Новому году. Жители Свердловской области также столкнулись с проблемами. Часть источников «URA.RU» рассказывало о затоваривании склада в Кольцово.

«На складе временного хранения в „Кольцово“ большое число груза просто не может скопиться, у нас только одна транспортная компания, а поток грузов невелик», — поясняют в таможенном ведомстве.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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