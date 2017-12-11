13:26 11 декабря 2017 1

Посылки зависли из-за новых правил таможенников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Десятки жителей Урала не дождутся подарков к Новому году — все дело в нашумевшем нововведении федеральной таможенной службы, которое требует предоставления ИНН и ссылки на сайт, где был сделан заказ. Как уверяют некоторые собеседники «URA.RU», сейчас склад временного хранения в аэропорту Кольцово переполнен, там зависли посылки. Но больше всего пострадали те жители Свердловской области, которые ждали отправленные из-за границы посылки с доставкой в Россию через московские аэропорты.

«Я заказал, долго ждал посылку. Отправитель мне пишет, что посылку отправил. Я пишу в компанию, а мне ответили что на данный момент отправление находится на складе таможенного оформления по причине большого количества заказов. И добавили, что, сожалению, компания Pony Express не может повлиять на этот процесс», — поделился с «URA.RU» екатеринбуржец Сергей Заикин. По его словам, посылка застряла в Москве.

Похожей историей поделилась жительница Екатеринбурга Светлана Рослякова. «Я заказывала посылку с очень популярного китайского сайта, в период массовых распродаж. Это подарки родным к Новому году. Делала все, чтобы успеть до праздника. По опыту прошлых лет знала, что „Почта России“ опять все потеряет, и потому решила заказать доставку c экспресс-службой доставки „Боксберри“. — пояснила она. — Судя по всему, моя посылка зависла в Кольцово как раз 7 декабря. Пока в компании не могут сказать, когда она покинет склад временного хранения. Я передала им свой ИНН и, на всякий случай, решила купить „подстраховочные“ подарки в российских интернет-магазинах».

Напомним, с 7 декабря ФТС ввела новые правила пересылки международных отправлений: для посылок не «Почтой России» покупатель должен дополнительно указать свой ИНН и ссылки на каждый купленный товар, иначе не сможет получить посылку. Это введено «для однозначной идентификации физического лица и для целей учета стоимости и веса всех товаров, поступающих в его адрес в течение календарного месяца», — говорится на сайте Уральской таможенной службы. Таким образом таможенники пытаются начать учет тех людей, кто заказывает товары из Китая, а потом перепродает их в России. По оценке Национальной ассоциации компаний дистанционной торговли, на экспресс-операторов приходится лишь 7% всех отправлений, и на Урале таких отправлений практически нет.

В то же время требование предоставлять ИНН существенно затормозило обработку всех грузов, утверждают источники «URA.RU», и сейчас склад временного хранения в Кольцово переполнен: в общей куче и посылки «Почты России», и другие. В Кольцово эту информацию опровергли, пояснив, что грузовой комплекс аэропорта работает в штатном режиме, а в загрузке складских помещений от сезонных показателей нет существенных отклонений. В «Почте России» и Уральской таможне пообещали предоставить ответы чуть позже. В неофициальных беседах сотрудники говорят, что Екатеринбурга проблема с ИНН почти не коснулась, потому что подавляющее число экспресс-доставщиков работали через Москву. В УФПС Свердловской области сообщили, что ММПО Кольцово работает в штатном режиме, все почтовые отправления обрабатываются своевременно. Добавим, что в декабре в Кольцово ожидается поступление международной почты с 14 авиабортов, а также 30 транзитных авто.