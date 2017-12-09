{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
09 декабря 2017
22:19  09 декабря 2017 0

Тысячи посылок россиян застряли из-за новых таможенных правил

Почта России, почта россии, посылки
Посылки дойдут до адресатов с опозданиемФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На таможне и складах авиаперевозчиков застряли тысячи посылок для россиян из-за введения новых правил Федеральной таможенной службы. Теперь покупатели зарубежных интернет-магазинов обязаны указывать свой ИНН и электронные ссылки на приобретенные в других странах товары. Эксперимент начали для того, чтобы снизить риск ввоза товаров на подставных лиц.

Из-за нововведения убытки терпят интернет-торговля и курьерские службы, так как зарубежные магазины только начали сбор нужных данных о покупателях. Поэтому в настоящее время часть грузов содержит ИНН, а часть нет, пишет «Лента.ру».

Данная ситуация, по мнению экспертов, неминуемо приведет к задержкам в доставке товаров конечным покупателям. Также сложно спрогнозировать масштаб проблемы, так как магазины еще не выработали механизм предоставления ИНН таможне.

В самой же Федеральной таможенной службе заявляют, что никаких задержек товаров не предвидится.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров