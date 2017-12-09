Тысячи посылок россиян застряли из-за новых таможенных правил

На таможне и складах авиаперевозчиков застряли тысячи посылок для россиян из-за введения новых правил Федеральной таможенной службы. Теперь покупатели зарубежных интернет-магазинов обязаны указывать свой ИНН и электронные ссылки на приобретенные в других странах товары. Эксперимент начали для того, чтобы снизить риск ввоза товаров на подставных лиц.
Из-за нововведения убытки терпят интернет-торговля и курьерские службы, так как зарубежные магазины только начали сбор нужных данных о покупателях. Поэтому в настоящее время часть грузов содержит ИНН, а часть нет, пишет «Лента.ру».
Данная ситуация, по мнению экспертов, неминуемо приведет к задержкам в доставке товаров конечным покупателям. Также сложно спрогнозировать масштаб проблемы, так как магазины еще не выработали механизм предоставления ИНН таможне.
В самой же Федеральной таможенной службе заявляют, что никаких задержек товаров не предвидится.