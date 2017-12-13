Водка оказалась одним из самых качественных товаров в РФ

09:59 13 декабря 2017 1

Исследовалась водка разного ценового сегмента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все 49 отечественных и иностранных брендов водки, продающихся в российской рознице, соответствуют нормам. Более половины товаров превзошли показатели ГОСТа, отчего были названы товарами повышенного качества. Об этом гласят результаты двухлетнего исследования АНО «Российская система качества» (Роскачество).

В организации отметили, что в лицензированной рознице не выявили ни одного серьезного нарушения, или «палёнки», сообщает РБК. Согласно результатам исследования, все товары изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурата (технический спирт) и фурфурола (растворитель), а токсичные вещества и метанол (ядовитый спирт) не превышают установленного законодательством уровня. В ходе исследования 40-градусного напитка была проверена продукция разного ценового сегмента российских, французских, финских, шведских и белорусских компаний (всего — 34 фирмы). Водку тестировали по более чем по 20 показателям качества и безопасности.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз прокомментировал результаты исследования. Он считает, что в лицензированной рознице «паленую» водку не найти — она распространена в нелегальном секторе. Ежегодно, по оценке ведомства, в магазинах без лицензии, уличных павильонах, киосках, при торговле с рук продается около 250 млн литров нелегальной водки.

Ранее в Подмосковье сотрудники Росалкогольрегулирования обнаружили подпольное производство водки и конфисковали свыше 17 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции. «Национальная служба новостей» сообщала, что в помещении также были найдены поддельные федеральные марки.