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15 декабря 2017
14 декабря 2017
09:13  15 декабря 2017 0

«Без последствий не обойдется». Россия запретила ввоз чая из Шри-Ланки из-за опасного жучка

Ресторан
В Россию запретили ввозить чай из Шри-ЛанкиФото: Анна Майорова © URA.RU

Россельхознадзор с 18 декабря ограничит ввоз чая и другой растительной продукции из Шри-Ланки. В контрольной партии чая сотрудники ведомства выявили опасного вредителя — капрового жука, который может нанести нашей стране ущерб в несколько десятков миллиардов рублей.

В надзорном ведомстве рассказали, что при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля в партии чая из Шри-Ланки, которая составляла более 18 тысяч тонн, выявили вредителя. Карповый жук, как уточняет портал «Русская планета», является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения.

«Во избежание заноса и распространения по территории Российской Федерации указанного карантинного объекта Россельхознадзор с 18 декабря 2017 года вводит временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию всей растительной продукции происхождением Шри-Ланка», — приводит сообщение ведомства RT. Россельхознадзор намерен провести переговоры с коллегами из южно-азиатского государства и разъяснить ситуацию. По данным ведомства, ущерб от заноса на территорию России капрового жука может составить десятки миллиардов рублей.

Директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия признал, что остановка поставок чая в Россию из Шри-Ланки может отразиться на рынке. По его словам, 23% поставок чая приходится на эту страну. «Если мы говорим, что запрет будет введён с 18-го числа, то в пути застрянет чая приблизительно на 50 млн долларов. Поэтому, конечно, совсем без последствий это не обойдется», — цитирует слова Чантурия «Федеральное агентство новостей». Эксперт предположил, что пока действуют ограничения для Шри-Ланки, эту нишу российского рынка попытаются занять другие страны-производители чая.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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