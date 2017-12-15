20:15 15 декабря 2017 0

В фотопроекте помимо Екатерины Шпицы приняли участие многие знаменитости Фото: Екатерина Шпица, Instagram

Звезда сериала «Реальные пацаны», актриса из Перми Екатерина Шпица приняла участие в необычном проекте фотографа Дианы Авхадиевой. Откровенным снимком артистка поделилась в Instagram.

«Все мы — без дна и все мы — в бездне…», — подписала пост Шпица. На фото она лежит обнаженной в воде бирюзового цвета. В фотопроекте приняли участие уже многие публичные люди, среди которых певица Сати Казанова, актрисы Наталья Бардо, Ян Гэ и Равшана Куркова. Снимки художник выкладывает на своей странице в соцсети.

Поклонникам актрисы понравилась задумка Авхадиевой. «На русалку похожа!»; «Весьма эффектно»; «Завораживает»; «Красиво и нежно! Милая фото и сексуальная модель»; «Катя, очень необычная фотография, комментарий тоже глубокий. Мне понравилось»; «Постер фантастического фильма», — написали в комментариях фанаты Екатерины Шпицы.

Ранее Екатерина Шпица сыграла главную роль в клипе «Хора Турецкого» на песню «Знаешь ты». Она изобразила возлюбленную главного героя, ради которой он все бросил.