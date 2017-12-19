В аэропорту города Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе при взлете разбился самолет ТВС-2МС (современная модификация Ан-2). По предварительным данным, при крушении самолета погибли три человека: две женщины, одна из которых была беременная, и пятилетний ребенок.
Известно, что на борту самолета находились 13 человек: 10 взрослых пассажиров (чиновники администрации Ненецкого автономного округа), один ребенок и два члена экипажа. Среди пассажиров находились чиновники во главе с руководителем департамента агропромышленного комплекса НАО Сергеем Андрияновым, сообщает телеграм-канал Mash. По данным Единой дежурной диспетчерской службы округа, на борту также были сотрудники УМВД по НАО.
По предварительной версии, при взлете пропала тяга и произошло сваливание. Самолет выкатился за пределы полосы и упал через несколько секунд после взлета. В соцсетях сообщают, что в прошлый понедельник, 11 декабря, у этого борта, когда он находился в селе Каратайки, возникла техническая проблема — отказал генератор.
Известно, что борт RA-01460 был совсем новым, его приобрело ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» с завода в конце 2015 года. В эксплуатации он находился 2016 года.