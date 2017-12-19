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19 декабря 2017
18:50  19 декабря 2017 5

Кириенко отказался возглавить предвыборный штаб Путина

Пресс-конференция в АП
Кириенко опроверг слухи о своем назначенииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко опроверг сообщения о том, что он возглавит предвыборный штаб Владимира Путина на грядущих выборах главы государства. «Конечно, нет», — цитирует Кириенко RT.

Ранее Кириенко отмечал, что пока у него нет никакой информации о сроках назначения главы предвыборного штаба Путина, напоминает Nation News.

Отметим, что в числе кандидатов на позицию главы предвыборного штаба Путина назывался также глава администрации президента России Антон Вайно. Как писало «URA.RU», предвыборный штаб должен возглавить чиновник, а не известная личность.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин объявил, что намерен в них участвовать. Известно, что Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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