Кириенко отказался возглавить предвыборный штаб Путина

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко опроверг сообщения о том, что он возглавит предвыборный штаб Владимира Путина на грядущих выборах главы государства. «Конечно, нет», — цитирует Кириенко RT.
Ранее Кириенко отмечал, что пока у него нет никакой информации о сроках назначения главы предвыборного штаба Путина, напоминает Nation News.
Отметим, что в числе кандидатов на позицию главы предвыборного штаба Путина назывался также глава администрации президента России Антон Вайно. Как писало «URA.RU», предвыборный штаб должен возглавить чиновник, а не известная личность.
Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин объявил, что намерен в них участвовать. Известно, что Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.