В Петербурге мошенники обманули 70-летнюю женщину-депутата на 1,7 млн рублей

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Женщина передала наличными 1 миллион 533 тысячи рублей незнакомому курьеру
Женщина передала наличными 1 миллион 533 тысячи рублей незнакомому курьеру Фото:

В Петербурге жертвой мошенничества стала 70-летняя депутат муниципального совета МО «Поселок Лисий Нос». Аферисты убедили женщину, что через ее счета якобы осуществляется финансирование Украины. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«70-летняя депутат муниципального совета МО „Поселок Лисий Нос“ с 24 по 26 февраля получала звонки на свой телефон от неизвестных. Те утверждали, что через нее якобы осуществляется „финансирование Украины“ и уговорили передать свои деньги курьеру для дальнейшего перевода на „безопасный счет“, — пишет АН „Оперативное прикрытие“. 

Доверившись злоумышленникам, женщина передала наличными 1 миллион 533 тысячи рублей незнакомому курьеру, с которым встретилась на Новочеркасском проспекте. Кроме того, она самостоятельно перевела через банкомат на Богатырском проспекте еще 195 570 рублей. Полицией Приморского района Петербурга возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Пострадавшая депутат трижды избиралась в муниципальный совет МО «Поселок Лисий Нос». Впервые в 2014 году она была избрана как самовыдвиженка, затем дважды переизбиралась от партии «Единая Россия». На момент последнего избрания в сентябре 2019 года женщина уже являлась пенсионеркой.

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В Петербурге жертвой мошенничества стала 70-летняя депутат муниципального совета МО «Поселок Лисий Нос». Аферисты убедили женщину, что через ее счета якобы осуществляется финансирование Украины. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «70-летняя депутат муниципального совета МО „Поселок Лисий Нос“ с 24 по 26 февраля получала звонки на свой телефон от неизвестных. Те утверждали, что через нее якобы осуществляется „финансирование Украины“ и уговорили передать свои деньги курьеру для дальнейшего перевода на „безопасный счет“, — пишет АН „Оперативное прикрытие“.  Доверившись злоумышленникам, женщина передала наличными 1 миллион 533 тысячи рублей незнакомому курьеру, с которым встретилась на Новочеркасском проспекте. Кроме того, она самостоятельно перевела через банкомат на Богатырском проспекте еще 195 570 рублей. Полицией Приморского района Петербурга возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Пострадавшая депутат трижды избиралась в муниципальный совет МО «Поселок Лисий Нос». Впервые в 2014 году она была избрана как самовыдвиженка, затем дважды переизбиралась от партии «Единая Россия». На момент последнего избрания в сентябре 2019 года женщина уже являлась пенсионеркой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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