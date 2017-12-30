Новогодний ледовый городок на площади Революции в Челябинске закрыт из-за плюсовых температур. Объявление об этом появилось возле главного места для новогодних развлечений.
«Уважаемые жители и гости города! В связи с плюсовыми температурами 29 и 30 декабря 2017 г. ледовый городок закрыт», — сказано в сообщении от администрации города. «Так и растает ледовый городок, не доживя до нового года! А сколько трудов было вложено», — пишет горожанин в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».
Жители города жалуются на отсутствие новогоднего настроения из-за погоды. «И из-за этого негатив у всех. какой н.г без снега…настроения ноль!», «В центральной России ещё хуже ситуация, дожди льют и просто грязь, вообще не одного упоминания о снеге, к сожалению (», «Снег не проплатили в этом году, инфа 100%. Перевели тока аванс», «Эх сколько денег-то растает», — сетуют в соцсети.
Как сообщает агентство Nation News, ледовые городки уже закрыли в другом городе России — Уфе по причине опасности обрушения из-за теплой погоды. Так, в пятницу, 29 декабря, на улицах столицы Башкирии температура воздуха установилась на отметке +1 градус.